Kdo přivede Meghan Markle k oltáři místo intrikánského otce? Ve hře je její matka i budoucí tchán Charles

Kdo přivede Meghan k oltáři? Profimedia.cz

Nad svatbou roku se vznáší spousta otazníků. Stále se neví, kdo americkou herečku Meghan Markle (36) přivede do kaple sv. Jiří na hradě Windsor, kde 19. května vstoupí do manželství s princem Harrym (33).

Rodinné poměry nejsledovanější nevěsty letošního roku nejsou zrovna ideální. Meghan si znesvářila půlku rodiny a počet pozvánek z její strany je nejspíš velmi omezený. K usmíření s otcem Thomasem bohužel nedojde. Poté, co se provalilo, že si nechal zaplatit za zveřejnění inscenovaných paparazzi snímků, jej postihl srdeční infarkt.

Thomas Markle měl podle Daily Mailu požádat svou bývalou manželku Dorii Ragland, aby se významné role zhostila místo něj. Podle britských bookmakerů je hereččina matka nejpravděpodobnější osobou, která nevěstu k oltáři přivede. Její kurs je 4:6.

Další možnou variantou je, že Meghanina otce zastoupí princ Charles. Na jejího budoucího tchána je vypsán kurs 2:1. Mohl by to být i princ William, který má kurs 5:1. Stejně pravděpodobně se jeví i varianta, že Harryho nastávající manželka přijde sama. Pokud by si někdo vsadil na doprovod zajištěný vévodkyní Kate, může získat stonásobek investované částky.

Britové mají sázky v oblibě. Jméno třetího potomka Williama a Kate ale bookmakeři neodhadli. Tipovali Arthura, Alberta či Philipa, ale nakonec se narodil Louis. ■