Bella ze Stmívání to v podpatcích nedala! Po Cannes běhala bosa a s kruhy pod očima

Kristen má na únavu svaté právo. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kruhy pod očima se sice snažila zamaskovat make-upem, ale únavu prostě neschováš. A má na ni svaté právo! Za posledních deset dní se prý skoro nezastavila a na pondělní premiéře filmu BlacKkKlansman už prý byla ráda, že vůbec existuje.

Kristen se již v minulosti nejednou rozčilovala nad tím, že jsou ženy povinny nosit do Cannes podpatky. Bez nich vás totiž na koberec nepustí, natož pak na filmovou premiéru. To se zaryté feministce nelíbilo, a protože se svým statusem celebrity si to už může dovolit, neváhala svoje střevíčky vyzout a dohupkat do sálu bosky. Klobouk dolů, Kristen! ■