Plány Janka Ledeckého: Léto stráví na Lefkadě a po 11 letech vrací oblíbený muzikál

Ledecký bude trávit léto v Řecku. Michaela Feuereislová

Jako doma, tak se cítí Janek Ledecký (55) na řeckém ostrově Lefkada. Zde tráví pravidelně s celou rodinou letní měsíce a do oblíbeného letoviska plánuje vyrazit odpočívat i letos. „Teď mě čekají letní koncerty, hraní venku mě baví. Jako každý rok jedeme s rodinou na Lefkadu surfovat. Ester tam má kondiční přípravu a my tam surfujeme, já si tam odpočinu a vždy tam něco napíšu,“ svěřil muzikant s tím, že by si dovolenou snad ani jinde představit neuměl.