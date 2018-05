Harrison Ford vyrazil na nákup se sedmnáctiletým synem: Roste z něj fešák

Harrison Ford se synem Liamem Profimedia.cz

Vydá se nejmladší potomek Hana Sola ze Star Wars ve stopách svého slavného otce? I když nemá Liam (17) s Harrisonem Fordem (75) stejné geny, v Hollywoodu by se nejspíš s odmítnutím nesetkal.

Herectví se totiž věnují oba jeho rodiče. Liama si představitel Indiany Jonese adoptoval se seriálovou Ally McBeal Calistou Flockhart. Pokud zatouží po stejné kariéře, filmová studia jej přijmou s otevřenou náručí.

Calista Liama adoptovala v roce 2002 krátce předtím, než jí osud do cesty přivedl Forda. Ten se s ní o sedm let později oženil a formálně se stal jeho otcem. I když nejde o pokrevní příbuzné, Liam nemá do podoby mladého Harrisona příliš daleko.

Slavný herec, který má z předchozích vztahu čtyři dospělé potomky, vzal Liama do obchodu s módou, kde mu krejčí vzal míry na nový oblek. Bude mu to v něm slušet stejně jako Harrisonu Fordovi? ■