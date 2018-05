Mikolas Josef, který skončil šestý na Eurovizi, děkoval českým fanouškům. Takhle vypadala jeho show na Václaváku

Mikolas Josef se vrátil do Česka. Super.cz

Téměř okamžitě po návratu z Lisabonu se rozhodl Mikolas Josef poděkovat za podporu svým českým fanouškům. Jeho tým proto narychlo připravil improvizované vystoupení na Václavském náměstí, kde zpěvák mimo jiné zazpíval také píseň Lie To Me , díky které skončil šestý na Eurovision Song Contest 2018 .

Sympatický umělec, který v patnácti letech začínal jako busker zpěvem na pražské zastávce Kobylisy se tak symbolicky vrátil zpátky na ulici. „Chtěl jsem to udělat a chtěl jsem zavzpomínat, jak se hrávalo dřív, abych si uvědomil, kam to celé směřovalo. Občas vytáhnu kytaru a začnu někde hrát. Připomenout si tu realitu je pro mě hodně důležitá věc,” svěřil se nám hned po svém vystoupení před stovkami fanoušků.

Mikolase čeká práce s nejlepšími hudebními producenty v Americe, kam za pár dní odlétá. Zároveň ale nevylučuje, že se někdy ke zpěvu na ulici vrátí. „Myslím si, že by to šlo. Někdy se stane, že třeba takový zpěvák jako James Arthur nebo ostatní umělci se převlečou a jdou na ulici zpívat vesele dál. Třeba to někdy udělám,” směje se.

Mladý umělec má za sebou několik náročných dní. „Je to pořád hodně stresu, ale lidi jsou skvělí. Když se vrátí bývalý pouliční umělec a čekají na něj lidi, tak to je něco nepopsatelného. Pořád ještě nevím, jak se o tom mám vyjadřovat. Hodně toho cítím, ale málo toho můžu říct. Je to pro mě silný,” říká Mikolas Josef.

Co ho čeká v Americe a jak se vyvíjí jeho milostný život, se dozvíte v dalších připravovaných reportážích. ■