Pozdní otcovství ho omladilo: Pavel Trávníček za tři roky oslaví 70, ale v plavkách vypadá výborně

Pavel Trávníček (vpravo) v plavkách. Foto: archiv M. Trávníčkové

Herec Pavel Trávníček (67) bude sice už za tři roky patřit k sedmdesátníkům, ale rozhodně na to nevypadá. Jako by ho omladilo pozdní otcovství, které si užívá se synem Maxíkem. Jeho manželka Monika mohla hrdě vystavit na sociální síti fotky svého muže v plavkách.

Rodinka si vyrazila na první společnou dovolenou k moři. Letěli do Španělska, do Benidormu. "Svůj první tříhodinový let zvládl Max skvěle, jen já se bála, aby letadlo nespadlo," poznamenala Monika Trávníčková.

Trávníček si užívá spolu se synkem moře a pláže, neúnavně staví hrady z písku a vypadá velmi spokojeně. Poslední manželství mu vyšlo a září energií. Stejná z něj určitě bude zářit i v roli krále z nezapomenutelných Tří oříšků pro Popelku, v nichž ho role prince kdysi proslavila. ■