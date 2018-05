Stále hýří vitalitou: Podívejte se, jak to pořád sluší herečce Vlastě Chramostové (91)

Vlasta Chramostová je stále plná elánu. Herminapress

Jedenadevadesát let by slavné herečce nikdo nehádal. Myslí jí to jako za mlada, občas se jí mihne úsměv ve tváři a hodně jí to sluší. Herečce Vlastě Chramostové by její životní elán mohl kdekdo závidět.