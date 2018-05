Rozhodněte, kdo si zaslouží podporu z částky 5 040 000 Kč

„Vy rozhodujete, my pomáháme“

Od 7. května do 4. června přichází ta správná chvíle, jak si opět trochu vylepšit svoji karmu a možná také celkově život ve vašem regionu. Jediné, co pro to musíte udělat, je se rozhodnout, který projekt vám je nejsympatičtější a přejete mu tu největší finanční podporu. Pro tento projekt pak zahlasujete v obchodním řetězci Tesco žetonem, který zde získáte při každém nákupu. Hlasovat tak vlastně můžete několikrát, a aby to někomu nebylo líto, klidně můžete podpořit všechny projekty v daném regionu. Je jen na vás, komu pomůžete zabojovat o vítězství!