Kam se sjíždí na prsa ženy nejen z Česka, ale i zahraničí? Proč u nás cizinky obdivují nejen krásy Prahy, ale i ruce šikovných chirurgů? To pro vás zjistila Marta Jandová pyšnící se dokonalým plným dekoltem.

Z Německa do Česka na prsa. Marta Jandová se svým výstavním plným poprsím u plastického chirurga Foto: Klinika YES VISAGE

Zpěvačka Marta Jandová, která je sama klientkou Kliniky YES VISAGE, jenž je specialistou na plastiku prsou u nás, zjišťovala, proč se zde sjíždějí i ženy žijící za hranicemi naší země. Ačkoliv Marta zásah plastického chirurga rozhodně nepotřebuje, vyzpovídala Kerstin, která si pro nová prsa na českou kliniku přiletěla z německého Bonnu.

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

„O Klinice YES VISAGE jsem hodně četla už v Německu, a nakonec mi ji doporučil i známý. Přemýšlela jsem, zda v zahraničí, ale četla jsem, že tato klinika je ta nejlepší. A to mě zbavilo strachu. Dnes jsem za to moc šťastná, lépe jsem si to nemohla představit. Kamarádky mi má prsa závidí,“ popisuje Martě s úsměvem své rozhodnutí Kerstin.

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

„Bolest nebyla taková, jak jsem si myslela. Šla bych do toho klidně znovu. Ale již není potřeba, jsem spokojená, a i manžel je z výsledku nadšený. Říká, že prsa ke mně velmi dobře sedí, ne moc velká ani ne moc malá, akorát,“ doplňuje na dotaz Marty dále Kerstin. Více o moderní plastice prsou si můžete přečíst na www.yesvisage.cz/prsa.

Celý příběh Kerstin můžete zhlédnout ve videu níže.

Prsa slavných

Do Česka se pro nová prsa rozhodla přiletět i Česká Miss Earth 2014 Nikola Buranská. „Přála jsem si mít prsa, která budou úměrná k mé postavě a nemuset si do nekonečna pomáhat supervycpanými podprsenkami. Kliniku YES VISAGE jsem si vybrala proto, že jsem na ni měla od kamarádek a kolegyň dobré reference. Už na první konzultaci jsem se utvrdila, že přiletět bylo správné rozhodnutí,“ vysvětlila Nikola.

FOTO: Klinika YES VISAGE

„O úpravu prsou je na naší klinice velký zájem. Specializujeme se na moderní postupy, které jsou zároveň maximálně šetrné. Stejně jako u jiných zákroků, chcete-li mít hezká prsa bez zbytečných jizev a komplikací, je třeba zvolit zkušeného chirurga. Nejen prsa, ale všechny změny chirurga by měly působit přirozeným dojmem a bez viditelných známek zákroku,“ potvrzuje primář Kliniky YES VISAGE. Více o moderních úpravách prsou na www.yesvisage.cz/prsa.

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

„Mám za sebou již několik úprav poprsí a výběr kliniky a lékaře je opravdu zásadní, proto jsem i já klientkou Kliniky YES VISAGE,“ vysvětluje Petra Faltýnová, která patří spolu s Martou Jandovou, Simonou Krainovou, Lucií Bílou, Alicí Bendovou, Ivou Kubelkovou, Terezou Kerndlovou mezi mnoho spokojených klientek kliniky.

TIP na nová prsa a sebevědomí zdarma

Nová prsa a sebevědomí lze na největší klinice u nás v Praze, Brně, Ostravě i Bratislavě podstoupit i na splátky již od 500 Kč měsíčně a bez navýšení. I přesto je možné zkusit štěstí a na Klinice YES VISAGE podstoupit plastiku prsou nebo třeba omlazení či moderní liposukci zcela zdarma v soutěži o proměnu. Více naleznete webu kliniky na www.yesvisage.cz.

FOTO: Klinika YES VISAGE ■