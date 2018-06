Pavlína Mourková se cítí dobře jako zrzka Michaela Feuereislová

Jaké jsou vaše nové seriálové role?

Přiznávám, že menší. Ta v Modrém kódu měla mít původně větší prostor, ale nakonec tomu tak není. A ani v Policii Modrava to není nic velkého, nicméně mě uvidíte i v pokračování seriálu, které už jsme natáčeli. Ale čeká mě ještě další seriál. Můžu snad říct, že bude na Nově, ale podrobnosti, myslím, zatím prozrazovat nemůžu.

Takže to znamená, že budete natáčet i přes léto anebo si dáte volno?

Volna právě moc nebude. Tak se asi nemusím moc zamýšlet nad hubnutím do plavek.

Tak nad snad ani nemusíte přemýšlet, jste štíhlounká...

To je sice pravda, ale zpevnit tělo bych potřebovala. Po čtyřicítce už to není jako dřív, takže tohle je teď aktuální. Kila navíc jsem nikdy ani neřešila. Asi to mám v genech, protože moje maminka byla taky vždycky hubená. A nic pro to nedělala.

Takže ani necvičíte?

Tak to musím, Hlavně kvůli bolestem zad. Chodím na pilates, ale není to jednoduché s časem. Posilovny sice mají otevřeno celý den, ale ty hromadné hodiny bývají brzy ráno anebo večer. Večer bývám v divadle, a tak se mi ráno vůbec nechce vstávat. U mne ranní cvičení nepřipadá v úvahu.

Ve kterých divadlech vás můžeme vidět?

Jsem stále v Divadle Radka Brzobohatého. Zůstala jsem mu věrná, i když někteří kolegové ze souboru odešli. Teď jsme rychle připravili jednu premiéru a v září už nás čeká zase další zkoušení. Nenudíme se. A k tomu mám ještě další dvě zájezdová představení, takže je toho docela dost. Ale znáte to. Někdy se toho sejde tolik, že je to příšerné, ale jindy máte tolik volna, že nevíte, co s ním. Klasika.

Jak dlouho jste vlastně zrzka? Pamatujeme si vás hodně dlouho se špinavě blond barvou vlasů?

Já byla zrzavá, když jsem se narodila. Měla jsem tak zářivě rudé vlasy, že mě maminka schovávala v kočárku a dávala mi na hlavu plenku. Tehdy si zrzavé vlasy nepokládaly za hezké, spíš to byla ostuda, a já byla jako liška. Takže jsem byla ohnivá zrzka asi do pěti let a pak mi ta barva postupně vybledávala. No a když jsem natáčela Rozmarýny, tak mi po oholení hlavy narostly úplně jiné vlasy. Taková ta myší špinavá blond. Ta mi vydržela do dalšího, co se vlasů týče, přelomového natáčení spousty let.

Které to bylo?

To byl seriál Bazén na Primě. Musela jsem se obarvit na zrzavou a holky maskérky mě přemlouvaly, ať si to nechám na pořád. A od té doby mi to zůstalo. Asi ta barva vlasů ke mně patří, když jsem se tak narodila.

A vaši dva synové barvu zdědili po vás?

Ne, oba dva jsou naštěstí blonďáci.

A náklonnost k herectví nebo jinému uměleckému oboru po vás také nemají?

Řekla bych, že ten starší určitě ne. Tomu je jednadvacet, studuje v Brně japanologii. Mladšímu je čtrnáct, hrál dobře na klavír, ale teď přestal a nevím, a jak ho k tomu dostat zpátky, protože byl dobrý. Tak ještě uvidíme. ■