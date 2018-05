Už víme, proč si vybírá menší holky: Sympaťák Noid se totiž s vysokými ženami i nerad fotí

Václav Noid Bárta se bránil focení s Ivetou Vítovou. Super.cz

Zpěvák Vašek Noid Bárta (37) není vyloženě čahoun, se svými 180 centimetry je průměrně vysoký, na mužnosti mu dodávají i svaly. Přesto jsme byli svědkem toho, jak se mu nechtělo do společného focení s moderátorkou Ivetou Vítovou (35). Když si obula podpatky, byl o půl hlavy menší a zkoušel si stoupat i na špičky, aby ten kontrast nebyl takový.

Asi jsme pochopili, proč si většinou Vašek hledal o dost menší partnerky. Obě jeho manželky, Lucie Bílá (52) i Gábriela Bártová (29) byly o dost menší než on. "To je fakt, zrovna tyhle dvě menší byly, ale třeba Eliška Bučková (28) je stejně vysoká. Ale já nejsem malej! I když každý, kdo mě potká, tak mi to říká," protestoval Vašek.

"Každá kamera přidává. A nejen pět kilo navíc, ale i centimetry," tvrdil nám zpěvák. "Taky když potkám nějakého herce, kterého znám jenom z televize, tak mi připadá menší. Jsou to takové optické klamy. Nicméně Ivetka je opravdu vysoká, ale já zase nemám tak přebujelé ego, aby mi to tolik vadilo," uzavřel. ■