Přes postel role nedostává: Známý scenárista obsadil krásnou manželku do seriálu až z donucení

Rudolf Merkner manželku Janu Bernáškovou obvykle neobsazuje.

Tak to opravdu trvalo, než dal hereckou příležitost vlastní manželce. Scenárista Rudolf Merkner se sice s Janou Bernáškovou setkal při natáčení seriálu Vyprávěj, ale od té doby ji nikdy neobsadil. Až teď, v seriálu Kadeřnictví, který vysílá televize Stream. A to ještě z donucení.

"Já jí vlastně ani příležitost nedal. To vzniklo hrozně zvláště až na popud Streamu. Nebyla ani v základním obsazení a ptali se mě, proč, když mám doma herečku, ji také nenabídnu. Nemám potřebu ji do něčeho tlačit, máme spokojený rodinný život a to nám stačí," vysvětloval, i když Jana nám svěřila, že ona to vidí trochu jinak.

"Já ty scénáře nepíšu, jsem spíš v roli kreativního producenta, i když píší skvělí autoři pod mým vedením. A moje žena se mi v její roli líbí. Je to pro ni takový protiúkol, protože tam hraje takovou bezdětnou naivku, která touží po lásce. Je taková oddaná, že by šla na rande i za bonbóny. Ve skutečnosti je to úplně jinak, doma mám nad sebou bič," uzavřel Merkner a možná to doma ještě za tenhle rozhovor schytá. ■