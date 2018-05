Slováček se dmul pýchou vedle o čtyřicet let mladší partnerky, která poutala hlubokým dekoltem

Felix Slováček s partnerkou Lucií Super.cz

Předtím, než hudebník zahrál hostům na saxofon ústřední píseň ze seriálu Cirkus Humberto, poskytl Super.cz rozhovor, jak jinak než v tandemu s přítelkyní Lucií Gelemovou.

Hudebník nám prozradil, že mu přípravy na galavečeři trvaly pět minut, to jeho partnerka potřebovala prý pětkrát tak víc času. „Jsem trpělivý. Když se pak podívám, jak jí to sluší, tak je to přece radost. I kdyby to trvalo o pět minut déle, tak i to by se dalo vydržet,” uvedl Slováček.

Malířka pro tento večer oblékla šaty od sourozenců Ponerových. Zvolila pomněnkově modrou barvu, což vycházelo z její aktuální nálady. „Mám ráda barvy a barvy cítím. Podle toho, jaký je den, tak vybírám i barvu oblečení,” říká Lucie Gelemová. ■