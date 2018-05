Na čančání prý neměla čas. Přesto při pohledu na šťabajznu Blanarovičovou padaly pánům brady k podlaze

Yvetta Blanarovičová vypadá stále lépe. Super.cz

Hostitelce to během večera velmi slušelo, byť prý na přípravy neměla příliš mnoho času. „Stihla jsem to za chviličku, neměla jsem moc času, a tak to bylo hotové asi za dvacet minut. Saša Issar mi dělal make-up. Jakub mi ušil šaty. Neměla jsem moc času, ještě jsme museli stihnout generálku, rozdávám povely, signály, a ještě jsme usazovali hosty, protože u takové limitované akce to lidé mění,” svěřila se nám v rozhovoru Yvetta.

Blanarovičová prý není ten typ ženy, která by svému vzhledu věnovala příliš mnoho času. Na čančání si prý nepotrpí. „Na velké přípravy nikdy nemám čas. Vždycky jsem ve smyku a ani mi to nevadí. Vždy to nějak vyjde. Samozřejmě mi ale není dvacet, tak jsem požádala vizážistu Sašu Issara, aby něco udělal s těma mýma pytlema pod očima. Snad se to povedlo,” uvedla se šibalským úsměvem Yvetta Blanarovičová. ■