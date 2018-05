Ujfaluši už není sám, randí s bývalkou svého kolegy. Novou lásku sexy fotbalista nezapírá

Tomáš Ujfaluši promluvil na akci La Sophia o přítelkyni. Super.cz

To už ale teď není pravda, neboť posledních několik měsíců má tento sympaťák velmi blízko k moderátorce Markétě Křivánkové, která předtím randila s fotbalistou Lukášem Váchou. Podle všeho to začíná být mezi Markétou a Tomášem opravdu vážné, neboť při našem posledním setkání na charitativní společenské akci La Sophia Tomáš své nové děvče nezapíral. „Už nejsem starý mládenec. Je to už delší dobu, co se kolem mě objevuje někdo nový,” culil se bývalý český fotbalový obránce.

Na galavečer ale českého playboye jeho nová láska nedoprovodila. Namísto krátkovlasé blondýnky mu dělali společnost přátelé. „Nedorazí. Dnes jsem tady jen s kamarády,” reagoval Tomáš na naši otázku, jestli přijde také Markéta.

Když jsme se Tomáše ptali, kdy spolu vyrazí na nějaký večírek, tak jsme dostali neurčitou odpověď. „To ukáže čas. Tady tohle zatím spolu neřešíme,” uvedl Ujfaluši. ■