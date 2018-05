Jaroslava Obermaierová po zlomenině kotníku: Stále se musí šetřit a má bolesti

Obermaierová neustále rehabilituje. Herminapress

„To víte, pořád docházím na rehabilitace, je to lepší, ale co si budeme říkat, můj kotník drží pohromadě díky šroubům, které v něm mám a ty tam také cítím. Občas se to ozve a bolí mě to,“ sdělila nám oblíbená herečka s tím, že jí šrouby v dohledné době z nohy rozhodně vyndávat nebudou. I tak je Jarka naplno zapřažená do pracovního procesu.

Vedle účinkování v seriálu Ulice, kterou by si diváci bez drbny Nyklové nemohli představit, hraje na divadelních prknech. „Kromě Ulice také stále hraju v muzikálu Mýdlový princ v Divadle Broadway, kde brzy oslavíme 300. reprízu, to si užívám, hrajeme už čtvrtým rokem a sešla se tam bezva parta lidí a diváky to také stále baví,“ práskla Jarka, která se na prknech objevuje s hůlkou, kterou si vypomáhá a nemocný kotník odlehčuje.

Herečka svou práci sice miluje, ale už teď se těší na odpočinek, který ji na konci sezóny čeká. „Léto mám moc ráda, budu ho trávit převážně na chalupě, každou chvilku, kterou můžu, utíkám pryč z Prahy,“ dodala závěrem Obermaierová. ■