Na šestnáctku toho zvládá dost: Mladinká zpěvačka navíc ráda vystupuje v sexy outfitech

Nelly se na pódium ráda odvážně obléká Herminapress

„Ráda bych vydala na podzim první album, o které si lidi hodně píšou. Vím, že si dávám na čas, ale jsem perfekcionistka, nechceme pustit ven něco, za čím bychom si stoprocentně nestáli. Takže do toho občas mluvím a podílím se vlastně na všech písničkách. Spolupracuji s novými producenty a hudebníky Lukášem Chromkem, Marcelem Procházkou a Ondřejem Fiedlerem, kteří mají za sebou velmi úspěšné počiny. A také k jedné písni chystám klip. Je toho hodně,“ vypočítala.

Není proto divu, že nemá ani moc času prohánět kluky, i když nějakého už prý měla, jak nám svěřila už loni. „Kluky mám kolem sebe v kapele. Ale ten jeden jediný, ten zatím není. Až nějaký bude, musel by být určitě hodný a třeba i muzikant, abychom měli společné zájmy. Dřív se mi líbili blonďáci a teď jsem spíš na tmavovlasé, ale moc na to nekoukám. Ctitelé nějací jsou, ale spíš mi píšou na sociální sítě, zajímá je, jak se mám, co dělám, zvou mě i na rande. Ale na to já opravdu nemám čas. Ve třídě na ekonomce máme také kluky, ale ty mne spíš berou jako kámošku,“ smála se Nelly, která se podílí na projektu pro školy o slušném chování a etiketě Trapas nepřežiju. Svým zpěvem doplňuje hlavní protagonisty herečku Michaelu Dolinovou a Ladislava Ondřeje.

„K Míše Dolinové a Láďovi Ondřejovi jsem se přidala asi před rokem. Patřím do party zpěváků Anna Slováčková, Pavel Callta a dneska poprvé i Adam Mišík. I po té době mám docela trému, protože kluci a holky jsou docela náročné publikum a chci, aby se jim mé vystoupení líbilo,“ řekla Nelly Řehořová na jubilejním 250. představení v Mladé Boleslavi. ■