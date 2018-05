Stály jí hádky, rvačky a skandály za to? Monika Štiková svoji práci i peníze měla, reality show prý vzala kvůli rodině

Monika Štiková svoji práci i peníze měla, reality show prý vzala kvůli rodině. Super.cz

"Pořád, už patnáct let, dělám do cestovního ruchu. Dělám transfery pro cizince do Česka. Něco se na Štikách vydělalo. Ale já jsem workholik, neznám víkend, neznám volno. Ale když jste sama a nemáte milionáře, musíte hejbnout zadkem. Jsem vychovaná tak, že se sama o sebe umím postarat a nečekám s nataženou rukou, co mi kdo dá. Nejenže mě to uživí, ale taky mě to baví," svěřila s tím, že peníze vydělané v reality show investovala.

"Mě vždycky strašně baví, když lidi říkaj, že jsme tu show dělali pro peníze. A on někdo něco dělá zadarmo? Tedy s výjimkou charity anebo rodiny? Tohle je práce," míní.

Ale stály všechny ty peníze za to, když se rodinné vztahy ještě zhoršily? "Hele, peníze to byly velice dobrý. Ale já tu show nedělala kvůli sobě, protože jsem měla jiné projekty, které by byly za úplně stejné peníze. Byla bych v tom sama a neodkryla svoje soukromí. Udělala jsem to jenom proto, že jsem věděla, jak je na tom Pepa s Ornellou, i Michal. Že všichni ti členové rodiny peníze potřebují," řekla Super.cz.

"A co mi to ještě dalo, je to, že najednou vidím, jaký ty lidi jsou. Zjistila jsem, že je jsem žila dvacet pět let v úpné iluzi, že rodina ví, že miluju svoje děti a dělám pro ně všechno. Najednou je všechno zapomenutý. Ale myslím, že Ornella to nezapomněla, že je pod vlivem Pepy. Pořád si myslím, že přijde čas, kdy řekne: Mami, promiň. Bylo to fakt svinstvo," uzavřela. ■