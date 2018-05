Nahá nenatáčela jen ona: Markéta Konvičková v novém klipu svlékla i přítele pilota

Markéta Konvičková a její přítel René se svlékli před kamerou. Foto: archiv Petarda production

Tak ten ji musí opravdu milovat. Markéta Konvičková (23) natočila nový videoklip k písni TY se svým přítelem, pilotem Rendou. A to, že se v něm svlékla ona, nás až tak nešokuje. Intimní scénu s ní ale natáčel i její partner.

Jsme zvědaví, zda to v písni bylo pro něj zároveň poprvé i naposled, co odhalil svoje tělo. Nicméně zatím jim to ve vztahu prý skvěle klape. „Svého Rendy se jen tak nevzdám a ani nemám důvod něco měnit. Jsem teď v jednom kole a prožívám jedno z nejkrásnějších období své kariéry i svého života," říká Markéta.

„Na mém posledním albu TY je i má srdcová píseň se stejným názvem. Dlouho jsem si přála k ní natočit klip a to se právě v těchto dnech povedlo. Velice romantický příběh křehké dívky a mladého pilota je vlastně o mně, jen ten tragický závěr bych nikdy nechtěla reálně zažít. Fotografie vznikaly při samotném natáčení, a i když jsou velice odvážné, myslím, že se s Rendou nemáme za co stydět a snad i proto jsme se o ně podělili s fanoušky," svěřila.

Spokojená je i v práci. "Studium na vysoké škole se mi daří skloubit se spoustou koncertů, natáčení a přípravou společného turné s Michalem Davidem (57). To, že si mě sám velký Karel Gott (78) vybral jako hosta svého červnového koncertu v O2 areně je jen taková třešnička na dortu,” dodala s tím, že celý videoklip můžeme vidět už 17. května, kdy slaví narozeniny. ■