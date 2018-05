Lunetic se konečně dočkali: I někdejší idol dívčích srdcí David se stal otcem

Kluci ze skupiny Lunetic už jsou všichni otcové. Super.cz

Čtyřčlenná klučičí kapela Lunetic, která dostávala v devadesátých letech tisíce žen a dívek do kolen, ohlásila návrat v plné síle. A nejen to. Na podzimní turné k dvacátému výročí kapely se vydají všichni konečně jako otcové.

Na tiskové konferenci k výročí kapely totiž zpěvák a moderátor Aleš Lehký (38) prozradil, že otcovská role čekala už jen na Davida Škacha (41), který se konečně těší z nového člena domácnosti. „David se stal tatínkem, má dcerku, je to pár měsíců a je z toho celý hotový,“ svěřil nadšeně Super.cz Aleš s tím, že je rád, že se dali všichni opět dohromady.

„S tím nápadem jsem přišel já, máme 20 let, tak jsme si říkali, že uděláme turné, ale tak ňák jsme si říkali, že bez Martina by to asi nebylo ono. Fanynky také čekají, jestli se vrátí, a jelikož jsme zjistili, že je v pohodě a že by chtěl, tak jsme do toho šli a jsme rádi,“ prozradil Aleš, který dosud vystupoval v trojici s Václavem Jelínkem (39) a již zmíněných Davidem, po letech se k nim vrací i čtvrtý člen Martin Kocián (41).

„Už máme za sebou pár zkoušek, myslím si, že Martin je zase v těch starých kolejích, je našláplý a připravený, my koncertujeme ve třech a od podzimu s námi začne vystupovat i Martin,“ dodal Aleš. ■