V téhle rodince se nenudí: Mladší sestra Ani Geislerové promluvila o hodně divokém období dospívání i rozchodech

Ester Geislerová (vpravo) představila s Josefinou Bakošovou novou knihu. Herminapress

Společně s Josefinou Bakošovou představily na knižním veletrhu Svět knihy novou knížku Terapie sdílením, kde jsou nashromážděné vtipné, smutné, šokující a naprosto jedinečné hlášky, které se staly symbolem rozchodu partnerů.

„S Josefinou jsme vymyslely trička, na nichž byly věty, které se používají ve vztahu. Pak se otevřela nějaká zvláštní věc, že nám lidi začali posílat svoje rozchodové fráze. Takže to začalo samovolně,“ rozpovídala se Ester o začátcích knižní novinky, a také o tom, proč si myslí, že získala takový úspěch.

„Kdyby to bylo jenom vtipný, tak by to nemělo takovou odezvu. Lidi to baví právě proto, že je to citlivé téma. Protože každý jsme nějaký rozchod zažili a u těch momentů, kdy se spolu ti dva loučí, je pro nás příjemný se na to podívat s nadhledem,“ myslí si mladší Geislerová.

Kniha má několik kapitol na nějaké téma a obě autorky do nich přimíchaly věty z vlastního života. „Dala jsem tam vlastní esemesky, protože jsem si říkala, že lidi tam sdílí svoje osobní věci a že musím tedy ze sebe také něco pustit. Takže jsme se otevřely i my. Tady je sekce mamka a je tu esemeska od mé mámy: ‚Počkej, ty hajzle, až přijedu, budeš sedět doma na pr*eli a naučíš se vážit si svobody. Máma.‘ To vzniklo, když mi bylo sedmnáct nebo osmnáct a měla jsem divoké období,“ prozradila mladší sestra Ani Geislerové.

A jaké jsou její oblíbené věty? „Víš, matka byla u kartářky a ta jí řekla, že pro mě nejsi dost dobrá, tak já ji poslechnu a musíme se spolu rozejít. Nebo: Mluvila jsem s mamkou a ta mi říkala, ať se nevážu a užívám si, tak promiň,“ předčítala některé fráze sympatická zrzka. Čtenáři se tak mají opravdu na co těšit. ■