Tajemství českého úspěchu v Eurovizi odhaleno: Ze kterých zemí přišlo nejvíce diváckých hlasů pro Mikolase Josefa?

Mikolas Josef byl v Eurovizi šestý. Profimedia.cz

Vítězkou Eurovize se stala izraelská zpěvačka Netta, ale Česko se raduje z historicky nejlepšího umístění. S Mikolasem to ale v průběhu hlasování nevypadalo zdaleka tak dobře. Když byly sečteny body národních porot, český reprezentant měl průběžnou 15. pozici. Odborníci mu nefandili zdaleka tak jako fanoušci. Žádná národní porota mu nedala 12 ani 10 bodů. Osm získal z Bulharska, sedm z Belgie. Jeho jméno zaznělo jen šestnáctkrát ze 42 možných verdiktů národních porot.

Pak ovšem v Eurovizi přičetli hlasy z diváckého hlasování a Mikolas Josef předčil veškerá očekávání. K 62 bodům od odborníků tak přibyly další od veřejnosti. A celkový zisk 281 bodů ho vystřelil do první desítky. Detaily diváckého hlasování se už v televizi neobjevily, jinak by přímý přenos trval až do rána.

Eurovize teď veškeré výsledky odhalila a můžeme vidět, kde Mikolasovi nejvíce fandili. Jako nejlepšího účastníka Eurovize jej diváci vybrali v Rakousku a Izraeli, kde získal dvanáctku. Z Islandu, Španělska, Ukrajiny a San Marina dostal po deseti bodech. A třetí byl v Německu, Slovinsku, Maďarsku, Litvě, Arménii a na Kypru. Na webu se také dodatečně ukázalo, že v semifinále skončil Mikolas třetí.

A jak ve finále hlasovalo Česko? Nejvíce bodů od diváků získal Ukrajinec Melovin, po něm vítězná Izraelka Netta a třetí byla Eleni Foureira z Kypru. Česká odborná porota, v níž zasedla například Berenika Kohoutová, nejvíce ocenila vítěznou Nettu. Mikolas Josef se z Lisabonu vrací do Prahy a v pondělí od 19 hodin zazpívá na Václavském náměstí. ■