Tady ještě sedmnáctiletý Mikolas Josef o Eurovizi ani nesnil. V roce 2013 se věnoval modelingu

Mikolas Josef Foto: Petr Jandera/Dolcevita

K nám se dostaly snímky, na kterých mladičký Mikolas pózuje ve špercích uznávané české šperkařské značky Zorya pro magazín Dolcevita. Tehdy teprve sedmnáctiletého Mikolase zvěčnil Petr Jandera.

„Mikolas působil jako inteligentní kluk, který hořel touhou a vášní dělat to, co ho baví, a tak je to asi i teď. Byl naprosto profesionální, i co se týče té módní profese, a jako model by měl určitě úspěch, ale pokud se našel jinde a plní si své sny, škoda to není,” zavzpomínal fotograf na focení, ke kterému došlo už před pěti lety.

„Co si pamatuji, tak z něj byli všichni nadšení, ale myslím, že už v té době s tím vlastně přestával,” vzpomíná Petr Jandera. ■