Moderátorka Novy slaví 35. narozeniny: Podívejte se, jak šel čas s nejkrásnější dívkou roku 2009

Modelka vypadá stále skvěle. Foto: Super.cz/Herminapress/Michaela Feuereislová

Je to k nevíře, ale držitelka korunky krásy z roku 2009 Iveta Vítová (35) slaví půlkulaté narozeniny. Tahle dlouhonohá kráska, která má už roky stejnou figuru, musela snad před lety uzavřít tajnou smlouvu s ďáblem, od svého úspěchu na přehlídkových molech se totiž takřka nezměnila.

Iveta se modelingu věnuje již od 14 let, poprvé se snažila uspět v Miss České republiky v roce 2004, to se jí však nepovedlo. O pár let později, ve svých 25 letech, zvítězila v soutěži Česká Miss a stala se nejkrásnější dívkou toho roku. Nemalý úspěch zaznamenala ve stejném roce i na Miss Universe, kde obsadila osmou příčku.

Po takřka roční známosti si v roce 2011 vzala Jaroslava Víta, se kterým má čtyřletou dceru Anetku. V posledních letech se vedle příležitostného modelingu věnuje práci moderátorky v odpoledním zpravodajství TV Nova, kde také své narozeniny oslaví. „Jsem zrovna v práci, mám dnes odpolední zprávy, takže oslavím narozeniny prací. Abychom si tady ten den udělali hezčí, tak jsem přinesla do práce zákusky,“ svěřila se Super.cz Iveta, který žádnou velkolepou párty neplánuje.

„Chtěla jsem slavit už o víkendu, ale nebylo mi dobře, byla jsem nějaká nemocná, tak s rodinou něco naplánujeme v následujících dnech, ale na žádnou bujarou oslavu se nechystám. Dcera mi ráno prozradila, že jde s tatínkem koupit kytku, tak se moc těším až mi popřejí,“ prozradila Vítová, která od rána o svém věku přemýšlí. „Jsem zrovna ve fázi, kdy nevím, zda ještě můžu říkat kolik mi je let, nebo už se o tom raději mlčí, ale holky v maskérně mě uklidnily, že mohu stále říkat, že mi je 25 let,“ dodala se smíchem. ■