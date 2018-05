I tahle herečka trpěla anorexií i bulimií: Vlastina Svátková kvůli štíhlé postavě hladověla i zvracela

Vlastina Svátková Kounická trpěla anorexií a bulimií. Foto: archiv V. Svátkové

"Když mi bylo osmnáct, dvacet, dvacet dva, byla jsem krásná. Ale ani na jednu sekundu jsem si to o sobě nemyslela. Neviděla jsem to. Necítila. Neslyšela. Své tělo jsem chtěla vyměnit za jiné. To nešlo. Tak jsem ho chtěla zničit hladověním. To chvíli šlo. A pak jsem ho devastovala přejídáním, zvracením, nenávistí, urputným každodenním cvičením. To šlo, den co den, dlouhých sedm let," svěřila Vlastina, co v mládí prožívala.

"Když se mi někdo tehdy pokusil naznačit, že se musím mít ráda, byla jsem agresivní. Trapný esoterický kecy o sebelásce," nechtěla si nechat pomoci od ostatních. K lásce k sobě a tím pádem i svému tělu došla až jako matka tří dětí prožívající šťastný vztah.

"Je mi třicet šest a vše je jinak. Před zrcadlem stojí jiný člověk. Žena, která si svého těla váží a respektuje ho. Tělo, které rok a půl necvičilo, protože se cítilo unavené. Tělo, co porodilo a kojilo tři děti, a přesto se dokázalo vrátit do původního stavu," je teď se sebou srovnaná půvabná blondýnka.

"Tělo má neskutečnou schopnost zrcadlit stav naší duše. Buď skomírá, nebo září. Podle toho, jak se k němu chováme. Jak nad sebou přemýšlíme. Jak se vidíme. Není dokonalé, je moje. A jsem ráda, že jsem se dožila toho, že mi přijde konečně krásné," uzavřela Vlastina. ■