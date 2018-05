Zpěvačka s hlasem jako motorová pila opět vystoupila v Praze. Čas ani prodělané nemoci se na ní nepodepsaly

Popová legenda to v Praze rozjela. Michaela Feuereislová

Vzrůstem malá žena oslňující velkým a výjimečným hlasem české diváky potěšila svými masivními hity I'm Outta Love a Left Outside Alone a zapěla i své další pecky ze svého nového alba. „Moc se těším, že se vracím do Evropy, navíc s albem Evolution. Natáčela jsem tuhle desku během turné ke kompilaci "Ultimate Collection," řekla zpěvačka.

Album Evolution, které vzniklo ve Stockholmu, produkoval Anders Bagge, který v minulosti spolupracoval např. se Céline Dion, Janet Jackson nebo Madonnou. I jeho zásluhou vznikla nahrávka, která Anastaciu vrací ke kořenům, kdy bravurně míchala rockové skladby s chytlavými popovými melodiemi a baladami. ■