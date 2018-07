Její sestry se budou brzy vdávat. Bučková na svůj velký den se známým rybářem zatím čeká

Eliška a Jakub (vlevo) svatbu zatím neplánují. Sestry Bučkové se budou vdávat v rozmezí čtvrt roku. Foto: Instagram E. Bučkové

Česká Miss 2008 je aktuálně zavalená katalogy svatebních šatů a prstýnků a pomáhá sestrám s výběrem. Sama se ale trošku zanedbává: „Nad tím svým jsem asi ještě nepřemýšlela, ale já si myslím, že to přijde až v ten daný okamžik,” směje se.

Eliščiny sestry uspořádají veselky v krátkém časovém odstupu. „Jedna se vdává v červenci a druhá v říjnu.” Královna krásy je jejich velkou poradkyní. „Je pravda, že řešíme hodně účes, make up, šaty, výzdobu a šperky. To je moje parketa a myslím si, že to je něco, co jim můžu dát jako svatební dar.”

Ale přece jen, má už Eliška o svém vlastním prstenu nějakou konkrétnější představu? „Já nad tím ještě fakt nepřemýšlím. Já si myslím, že hlavně snubní prstýnky mají spolu vybírat oba partneři, aby se jim to líbilo, protože to je něco, co je bude spojovat po celý život, mimo jiné a že by to nemělo být jen na té ženě, co se jí libí, podle jejího vkusu, ale je to opravdu tak, že každý do toho musí dát to svoje. Takže jak říkám, to přijde až v pravý okamžik a nemá smysl to řešit nějak dopředu, ani to tak nechci, ani nad tím nepřemýšlím, protože bych se ochudila právě o ten okamžik, kdy to přijde,” říká modelka.

A jak bude s největší pravděpodobností vypadat její veselka? Bude stejně adrenalinová jako zážitky, které prožívá se svým partnerem Jakubem Vágnerem? „Určitě ne, mám ráda tradiční svatby a já bych hrozně chtěla svatbu s cimbálovkou a ta se s adrenalinem moc neslučuje,” prozrazuje.

A dojde k ní na zámku, nebo bude volit spíš zahradní prostředí? „Zámek určitě ne, zahradu také ne. Tím, že dělám dětské rybářské tábory, počítám s mokrou variantou a nechci být v nervu, že to mám nachystané na zahradě a bude pršet, takže pravděpodobně to bude někde v prostoru, kde bude i možnost být na zahradě, ale nebude to primárně na zahradě. Jak říkám, teď primárně řeším svatby svých sester, takže ta moje ještě přijde na řadu v pravý čas,” dodává Eliška Bučková. ■