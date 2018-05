Příroda, nebo silikon? Vnadná blogerka konečně prozradila, jaké je kouzlo jejího kynoucího žlábku

Pánové se jí jen těžko dokážou dlouho dívat do očí. Michaela Feuereislová

O hrudníku Dominiky Myslivcové (23) se sepsaly v bulváru už stohy textu. Většinou se řeší, jestli jsou přednosti provokativní blogerky přírodní, nebo za vším stojí šikovné ručičky plastických chirurgů. My jsme se během jednoho z posledních setkání s Dominikou dozvěděli, že česká Barbie se výdobytkům plastické chirurgie zatím zdařile vyhýbá.

„Mám raději přírodu, určitě, ale nevím, jak budu mluvit za deset let,” říká blondýna, která se pyšní bujným poprsím, které si vypracovala díky užívání speciálních potravinových doplňků. Na radikální řešení v podobě operace zastává pokorný a zdrženlivý přístup: „Teď vím, že bych si určitě nenechala nikdy odoperovat žebro. Sice bych byla štíhlejší, ale celkově já se bojím doktorů.”

Péči o svůj vzhled ale Dominika nezanedbává. „Já ráda celkově o sebe pečuji, chodím ke kadeřnici, do fitka, na kosmetiku, ale jsou to zcela normální věci,” prozradila nám na prezentaci nových produktů jisté kosmetické značky.

A jaká je její vychytávka? „Našla jsem v oblíbeném obchodě docela skvělý refresh, a mám nový ranní rituál. Splash maska je rychlý a zábavný způsob, jak obnovit, hydratovat a rozzářit vaši pleť. Pomocí poklepávání a přikládání masky na tvář, se pokožka vzpruží a je výborně hydratována. Je to velmi jednoduchá aplikace, kdy při sprchování nebo samostatně přelijete masku do nádoby s vodou a promícháte. Následně naberete vodu do dlaní a opláchnete si několikrát tvář. Uvidíte na první pohled ten rozdíl,” říká Dominika Myslivcová. ■