Ten, který svlékl finalistky v metru, končí v České Miss. Ditmara prý zradilo zdraví

Rozešli se jako životní i obchodní partneři. Michaela Feuereislová

Nejdříve Martinu Ditmarovi zkrachoval vztah se snoubenkou Evou Čerešňákovou , teď nastává to, co všichni předpovídali. Národní soutěž krásy Česká Miss oznámila, že podnikatel už nebude jedním ze spolumajitelů tohoto projektu.

Oficiální verzí je, že za ukončení spolupráce stojí jeho zdravotní potíže. „Z České Miss odcházím ze zdravotních důvodů. Na základě okolností, které se mi v loňském roce staly a na opakované doporučení lékařů jsem se rozhodl, že odejdu z vedení soutěže krásy,“ řekl Ditmar.

V roce 2016 získal Martin Ditmar spolu se svou partnerkou Evou Čerešňákovou licenci na soutěž krásy Českou Miss a v roce 2017 chtěl úspěšně dokončit první ročník.

9. srpna 2017 však byl s bolestmi břicha převezen do zlínské nemocnice. Zde doslova několik měsíců bojoval o život. „Díky nakumulovanému vnitřnímu stresu, který jsem nedostatečně odbourával, jsem si přivodil akutní zánět slinivky,“ vysvětlil důvody začátku zdravotních komplikací, za které údajně nestojí práce kolem soutěže krásy, ale dlouhodobé pracovní aktivity.

„Rád pracuji a v posledních dvaceti letech jsem to přeháněl, což se mi nevyplatilo,“ přiznal muž, který stojí i za loňským kritizovaným focením missek v metru.

Přestože si od nového roku naordinoval méně práce a více odpočinku, nestačilo to. „Lékaři mi doporučili, abych práci co nejvíce odsunul a opravdu více myslel na své zdraví. Proto jsem se rozhodl z projektu Česká Miss odstoupit,“ dodal. S jeho rozhodnutím souhlasí i Eva Čerešňáková, ředitelka soutěže a zároveň spolumajitelka.

„Je to nepříjemná záležitost, ale zdraví každého člověka by mělo být na prvním místě. Finále České Miss je již 2. června v multifunkční aréně Gong v Ostravě a pracovní tempo a nasazení je maximální, takže plně chápeme rozhodnutí Martina Ditmara. Jeho aktivity, až do odvolání, přebírám já, a věřím, že se vše zvládne,“ řekla nová hlavní šéfka soutěže Eva Čerešňáková. ■