Ivana Jirešová ráda mění image. Foto: Procter & Gemble

Ivano, čemu se teď nejvíc věnujete?

Já jsem se teď intenzivně připravovala na muzikál Shrek, takže teď konečně odpočívám. Jinak hraji v divadle, občas natáčím Ordinaci. Teď mám konečně trochu volněji, ale mám už v hlavě nějaké projekty, tak se do nich co nejdříve pustím.

Potkáváme se na focení projektu Silná a krásná, který přispěje na výrobu paruk pro onkologické pacientky. Jak moc si sama zakládáte na svých vlasech?

Já jsem si vždy přála, a čím jsem starší, tak si přeji ještě víc, dlouhé a husté vlasy. Ženě to vždy vylepší její styl a look. Já mám od narození hodně jemné vlasy. S věkem se o ně snažím více starat. Dříve mi bylo všechno jedno a různě jsem experimentovala s barvami a se střihy. Ale posledních patnáct let se o vlasy víc starám. Brzy mi bude dvaačtyřicet a paradoxně jsem nikdy neměla tak dlouhé vlasy, jako mám teď. Řekla bych, že se vyplatí určitá péče o vlasy, vnitřní i vnější. Výsledky jsou opravdu vidět. Dříve už ženám po čtyřicítce vlasy chřadly, dnes máme k dispozici všechny vymoženosti. Vím, že mám jíst hodně mandle, že nemám chodit s mokrými vlasy spát a také si teď už si jen výjimečně fénuji vlasy hlavou dolu. Celkově se snažím o vlasy více pečovat, opravdu to funguje.

Experimentovala jste s vlasy?

Ano, byla jsem dokonce dohola, měla jsem úplně bílé vlasy, pak třeba i červené, že mě dokonce tatínek vyhodil z práce, když mě viděl. Zelenou jsem tedy kupodivu nezkoušela, ale měla jsem i dredy. Experimentovala jsem opravdu hodně. Vlastně se toho ani teď nebojím.

Jak často měníte účesy?

Teď už mám stejný účes dlouho a užívám si, co jsem nikdy neměla. Já jsem vlastně nikdy nebyla holčička s dlouhými vlasy, byla jsem spíš takové hubené dítě s patkou. Často si mě pletli s klukem, takže si teď užívám dlouhé vlasy.

Mohla byste si vlasy nechat ostříhat, nebo vaše role vyžadují dlouhé vlasy?

Asi by to nevadilo, i když bych se musela raději zeptat. V divadle mi vyhovují paruky, zažila jsem pár rolí, kdy mi moje vlasy natáčeli na kulmu každý večer, ale pak se mi zhoršila kvalita vlasů. Takže u opakovaných představení preferuji paruku. Nechám si třeba pod ni zaplést copy a vlasy jsou pak vlnité. Já mám vlastně paruky ráda, i když se přiznám, že jsem si na ně docela dlouho zvykala. Musela jsem si zvyknout na ten pocit, člověk musí sám sebe vidět trochu jinak.

Sama máte osobní zkušenost s onemocněním. Jak na to vzpomínáte?

Když mi bylo osmnáct, absolvovala jsem ambulantní zákrok a šla na operaci děložního čípku. Vše bylo nakonec v pořádku, ale jsem moc ráda, že nyní se můžu podílet na pomoci ženám, které procházejí náročnější léčbou.

Proto jste se rozhodla podpořit tento projekt?

Považuji to za skvělý nápad. Šampony a další produkty si kupuje spousta lidí, a teď můžeme díky tomu všichni dopřát krásné vlasy ženám, které o ně přišly z důsledku onkologické léčby, a vrátit jim tak sílu a sebevědomí. Stačí si koupit konkrétní produkt v hypermarketu Globus a deset korun z ceny poputuje prostřednictvím Nadačního fondu Daruj vlasy na výrobu paruk na míru. ■