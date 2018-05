Může být ještě krásnější? Zpěvačka, která uhranula Bocelliho, zkouší šaty u české návrhářky

Sopranistka Christine Allado zkoušela šaty Blanky Matragi. Super.cz

Pro Christine je důležité, co obléká na jevišti. „Děláme umění a to, co oblékáte, je také součástí tohoto umění. Je to jako postava, kterou hrajete. Takže tyto krásné šaty jsou součástí samotné show a vystoupení, takže jsem nadšená,” říká půvabná sopranistka, která při výběru svých modelů obvykle dává přednost efektu před pohodlím. Vybrané šaty od Matragi ale splňovaly obě podmínky.

„Vypadá to, jako by mi byly ušité na míru, ale ve skutečnosti jsem teprve před pár minutami přiletěla. Jsou krásné, jsou pohodlné a krásně se na ně kouká a já jsem si jistá, že budou vypadat úžasně na jevišti,” říká zpěvačka.

Christine Allado je ve světě známá nejen díky svým vystupováním se zmíněným italským tenoristou na jeho turné Cinema World Tour, ale vystupuje také jako členka seskupení Zyrah Rose. Její kariéra začala v muzikálu. Poté, co u ní objevili velký talent, se přestěhovala z Filipín do Hongkongu. Aktuálně žije v Londýně, kde exceluje v muzikálu Hamilton. ■