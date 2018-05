Tenhle krasavec, který se pyšní titulem Nejhezčí tělo světa, je volný: Pustil k vodě úřadující královnu krásy

Michal Gajdošech Super.cz

Model Michal Gajdošech už není zadaný. Po krátké známosti se rozešel s Miss Czech Republic Kateřinou Kasanovou. "Bohužel jsme se sešli v nesprávnou dobu a bohužel to nevydrželo," řekl Super.cz Michal. "Nebyla to chyba ani jednoho z nás. Katka se musela věnovat maturitě, byly to velké tlaky z obou stran," vysvětluje.