Průšová předvádí po dvou letech prádlo! Modřiny a oděrky na nožkách bývalé královny krásy nenajdete

Kateřina Průšová má pořád sexy postavu. Super.cz

"Oslovil mě klient před půl rokem, že by o mě měli zájem. Řekla jsem ano. Musela jsem se na to více připravovat samozřejmě. Dietu nedržím, dietářka jsem nikdy nebyla. Víc nyní sportuji, dbám na to, aby tělo bylo v pořádku. Neměla jsem modřiny, oděrky, byla jsem opálená, aby to vypadalo dobře," říká Průšová, která šaty předváděla na módní show v Teplicích.

Byla zde nejen v roli modelky, ale také organizátorky. Luxusní akci v kostele Sv. Bartoloměje s kolegou Petrem Svobodou pořádali.

"Už jsem spíš na té druhé straně řeky, akce pořádám, ale tato akce je tak výjimečná, že jsem si musela zapředvádět," dodala s úsměvem. ■