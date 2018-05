Zničený Josef Alois Náhlovský: Poprvé promluvil o rakovině a umírání kamaráda Josefa Mladého (†63)

Známý bavič odchod kamaráda nese těžce. Michaela Feuereislová

„Jeho nemoc měla velmi rychlý průběh. Ještě v létě za mnou byl v nemocnici, když jsem tam byl s rukou, a byl v pořádku. Pak se to ale postupně začalo zhoršovat. S nemocí bojoval několik měsíců,“ svěřil Super.cz Náhlovský s tím, že Mladý byl velký bojovník a snažil se rakovinu porazit.

„Pepa bojoval a všichni jsme doufali, že nemoc porazí, ale u rakoviny nikdy nevíte, tam to může být z hodiny na hodinu. Ten konec byl velmi rychlý, rakovina agresivně útočila a poslední měsíce trpěl, nebylo to jednoduché,“ prozradil bavič. Jeho kamarád se snažil zhoubnou nemoc porazit pitím ovocných a zeleninových šťáv a hladovkou, která měla vše zastavit.

To ale nepomohlo. Jeho zdravotní stav se zhoršoval a začaly mu kolabovat orgány včetně ledvin a plic. Mladý odešel 6. května na ARO onkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. „Stále jsme věřili, že to dopadne dobře. Byl to hodný člověk, měli jsme si stále co říct, byl tady na tom světě rád a bavil lidi, jsem rád, že jsme spoustu lidí rozesmáli,“ dodal smutně Náhlovský. ■