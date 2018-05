Ani celebrity nezapomněly na Den matek. Podívejte se na 7 maminek, jejichž děti se proslavily

Takhle vypadají maminky slavných celebrit. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Už jste dnes zavolali své mamince? Pokud ne, měli byste to rychle napravit. Ani celebrity své mámy na Den matek nezanedbávají. Podívejte se na ženy, z jejichž dětí jsou dnes celebrity.

Novopečená dvojnásobná matka Miranda Kerr (35) zdědila krásu určitě po mamince. Therese Kerr je nejen pyšnou matkou a babičkou, ale také majitelkou kosmetické značky, která nese její jméno.

Mama Jenner je asi nejproslulejší matkou celebrit na světě. Kris (62) svou rodinu totiž proměnila ve značku, a kromě produkce seriálu Keeping Up with the Kardashians je ještě manažerkou všech svých dětí a pyšnou babičkou už devíti vnoučat. Klobouk dolů, že u toho vypadá tak skvěle.

Když se podíváte na maminku Jennifer Lopez (48) Guadalupe Rodriguez, hned je vám jasné, po kom zpěvačka podědila geny krásy a nekonečně mladistvý vzhled. Guadalupe byla Jennifer velkou oporou při jejích rozvodech a rozchodech a dodnes jsou si velmi blízké. Většinu života pracovala jako učitelka.

Cristiano Ronaldo (33) na svou maminku Mariu Dolores dos Santos Aveiro (63) nedá dopustit. Ta živila rodinu jako kuchařka a Cristiano jí je za její lásku a péči dodnes vděčný. Přestože vyrostl v chudých poměrech, maminka mu vždy byla oporou a nyní je prý báječnou babičkou jeho dětí.

Zpěvačka Beyoncé má velmi úzký vztah s maminkou Tinou Knowles. Ta fungovala jako její manažerka a zároveň zvládla založit vlastní oděvní značku House of Deréon, pro kterou kousky i sama navrhuje.

Georgia Holt (91) je bývalou herečkou, modelkou, písničkářkou, ale také maminkou slavné zpěvačky Cher. Za svého života se Georgia vdala celkem šestkrát, z toho si dva muže vzala dvakrát. Jako herečka byla aktivní až do roku 2014.

Krásná modelka Irina Shayk evidentně zdědila krásu po mamince Olze Shaykhlislamové. Olga, která pracovala jako učitelka hudby v mateřské školce, Irinu doprovázela na nejednu akci a nyní je jako novopečená babička nadšená z vnučky Ley (1). ■