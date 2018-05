Poslední rozloučení s Josefem Mladým (✝63), který podlehl rakovině: Klaněl se mu zdrcený Náhlovský i Šíp

Poslední rozloučení s Josefem Mladým Michaela Feuereislová

Poslední rozloučení se konalo v krematoriu v pražských Strašnicích. Památce blízkého kamaráda se přišel poklonit i Josef Alois Náhlovský (68), který o těžké nemoci Josefa Mladého věděl.

„Snažili jsme se to, že je nemocný, držet pod pokličkou, nebylo to jednoduché. Pepa bojoval a všichni jsme doufali, že nemoc porazí, ale u rakoviny nikdy nevíte, tam to může být z hodiny na hodinu. Není to pro mě lehké, znali jsme se spoustu let, byli jsme dobří kamarádi a nikdy jsme se nepohádali, o to je to horší,“ řekl Super.cz zdrcený Náhlovský, který během obřadu neudržel slzy.

Na Mladého zavzpomínal i bavič Karel Šíp (72). „S Pepou jsme se viděli loni v létě, je to velmi smutné, odešel skvělý chlap,“ smutnil moderátor Všechnopárty.

S Mladým se za zvuků hudby v tichosti rozloučily i další známé tváře: Milan Pitkin, Zbyněk Merunka, Petra Černocká s manželem, Dáša Zázvůrková a celá řada dalších přátel.

Josef Mladý, který se po revoluci věnoval také podnikání, se na obrazovce začal objevovat v polovině osmdesátých let. Zlatou éru zažíval v devadesátých letech, kdy s Josefem Aloisem Náhlovským účinkoval v řadě zábavních pořadů a estrád na televizi Nova. Objevil se však i v pořadech Úsměvy, Banánové rybičky či Všechnopárty. ■