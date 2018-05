Prachařova sestra pokračuje v hudební kariéře: Půvabná Mariana natočila nový klip

Mariana Prachařová - Ghost in the Club

Sestru Jakuba Prachaře (34) na sociálních sítích sleduje bezmála osmdesát tisíc lidí. A přestože již může hovořit o silné základně fanoušků, občas je jí ze sociálního světa na nic. „Sociální sítě zkreslují a já si to v poslední době uvědomuji čím dál víc,“ svěřila se mladá umělkyně, která by právě skladbou Ghost in the club ráda vzkázala, že i ona je obyčejný člověk s trápením a všedními starostmi.

„Sleduje mě hodně lidí, myslí si, že mě znají, ale doopravdy o mně téměř nic neví. To je trochu frustrující. Často si paradoxně připadám sama, přestože mám skvělé přátele i rodinu. A právě o tom ta písnička je,“ dodala.

Prachařová vydala již druhou píseň v angličtině, další ale plánuje nahrát v rodném jazyce. „Další songy budou v češtině. I když je mi angličtina blízká, zjišťuji, že u nás je čeština stále žádaná. A baví mě,“ slibuje svým fanouškům s tím, že se bude hudbě v tomto roce věnovat na maximum.

Mimo představení nového klipu ji totiž čeká plno vystoupení nebo například duel v soutěži Souboj coverů, jíž je aktuálně součástí. ■