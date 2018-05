Monika Štiková promluvila o tom, jak to má s mladými milenci

Monika Štiková o mladých milencích Super.cz

Tématem, které se v reality show Štiky hojně rozebírá, jsou i milenci matky rodiny Moniky Štikové (45). Už v minulém článku jsme se dotkli toho, jak to tedy má Monika s manželem Michalem , a tentokrát jsme se tomu věnovali více do hloubky.

"Když je Michal se mnou sám, je to úplně jiný člověk. Lituje toho, co mi udělal, a sype si popel na hlavu. Ale jakmile se dostane do kontaktu s Ornellu a Pepou, stává se z nich vlčí smečka. Když jste zahnaní vlčí smečkou do kouta a stojíte proti nim sám, tak je to těžké a od nich srabácké. Jediný, kdo se mě zastává, je Ivko nebo Charlotte," řekla nám Monika.

Nás ovšem ani tak moc nezajímalo, co se dělo při natáčení, ale v jakém stádiu je manželství Štikových nyní. "Je to složité. On dělá machra, že je star a má plno ženských. Ale když něco potřebuje, volá mně a prosí mě o pomoc a já slíbila, že mu pomůžu. Nevím, jestli bych s ním dokázala zase žít a všechno hodit za hlavu," krčila rameny.

Ve hře jsou ale i jiní muži, tedy konkrétně dvacetiletý mladík, hokejista. "To je to poslední, co teď řeším. Ale je jednoznačně na mé straně. Plno lidí mě zná z médií, kde křičím. Ale křičím jenom proto, že se bráním. Už není kam. Už všechno normální formou bylo řečeno a nestačí to. A když je proti vám víc lidí, tak prostě řvete. A to by řval každý, ať si každý sáhne do svého svědomí, že by asi neseděl a neříkal: Jasně dcero, jsem kurva," rozhořčila se Štiková s tím, že při Ornelle vždy stála a dělala pro ni stejně jako pro Charlottu první poslední.

"Když můj muž přišel o peníze, tak jsem ho neopustila. V rámci toho, aby se moje děti měly dobře, tak jsem si tři roky nekoupila nic na sebe ani žádnou kosmetiku, nechodila jsem ke kadeřnici, aby dodělaly školu, kterou měly rozdělanou, a nepocítily dopad toho krachu naplno," dodala.

"Chodím snad s nějakýma bohatýma mužskejma, který mi kupujou dárky? Ten Dan, se kterým jsem chodila, byl úplně obyčejný kluk. A hlavně jsem s ním chodila proto, že doma bylo pět let pekla. Pět let jsem za to manželství bojovala po dobrém i po zlém a furt to bylo stejné a horší a horší a těch nadávek je moc, tak jsem se jednoho dne sebrala, a na doporučení toho muže jsem si někoho našla," svěřila.

Tak to byla minulost. A co její nový kluk? "Nevím, jestli je to nový kluk. Uvidíme. Prostě je něco, s někým se bavím, občas se vídáme a taky to není boháč," uzavřela. ■