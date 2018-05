Kristelová se zastala drsňáka Řepky: Je to ten nejčistší člověk, kterého znám. A pustila se i do Erbové!

Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka Michaela Feuereislová

Bývalého drsného fotbalového obránce se Kateřina zastala a hájila ho. „Můj partner je jedním z nejhodnějších a nejčistších lidí, které znám, alkohol pije výjimečně, svůj rybník vypil během svého bývalého vztahu, a za náš vztah v životě nebyl v žádné herně, asi to nepotřebuje. Málokdo má tak "předplacené" alimenty jako on, který se vždy snažil obklopit svoje okolí vším, co si přeje,“ napsala na sociální síti Kristelová, jež se pustila i do Erbové.

„Zvrácená chuť znepříjemňovat život někomu, s kým máte dítě, a trestat ho za to, že si dovolil žít svůj vlastní život, poukazuje především na "spokojený život", ve kterém žijete vy sami. A ani účast ve zprávách vám nepomůže. Za svým partnerem budu stát vždycky a za jakýchkoliv okolností, které nastanou,“ dodala Kristelová, jež překvapivě zmínila i víru v Boha.

„Vždy se budu v životě zpovídat jen Bohu a své dceři, která je jedinou osobou, ke které mám povinnosti. Bůh i ona jsou mi oba nakloněni a já za to každý den děkuji,“ uzavřela Řepkova současná partnerka. ■