Krásná reportérka Primy je těhotná! V 7. měsíci váží pouhých 55 kilo

Eva Fraňková Super.cz

"Do 5. měsíce to nevěděl nikdo, skoro ani já ne. Neměla jsem vůbec břicho. Lékař mi řekl, že jakmile uhodí 6. měsíc, začnu přibírat," řekla Super.cz s úsměvem Eva. "Mám šest kilo nahoře. Začínala jsem s dobrou váhou 49 kilo, mám nyní 55. Nahoru to určitě ještě půjde," upřesnila.

S partnerem otěhotněla po třech měsících vztahu. "S přítelem oslavíme za měsíc první výročí, otěhotněla jsem po třech měsících vztahu, bylo to rychlý," usmívá se.

Pohlaví miminka už také znají. "Bude to holčička. Už ve čtvrtém měsíci jsem udělala na doktora nátlak. Máme vybrané jméno, všechno," dodala půvabná reportérka. ■