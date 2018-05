Tohle už nikdo nečekal: Martin Kocián je zpět a ohlásil návrat do skupiny Lunetic!

Lunetic plánují turné v plné síle. Super.cz

S tím je ale nyní konec. Martin se po letech rozhodl vrátit do kapely, která v devadesátých letech zbourala českou hudební scénu. „Můj brácha měl 18. listopadu narozeniny a kluci vystupovali v Podolí v jednom podniku a já jsem byl s bratrem od kluků kilometr, tak jsem se tam vydal a zrovna hráli Ať je hudba tvůj lék, byl jsem trochu připitý a šel jsem s nimi zpívat. Vzali to hrozně v pohodě a neštítili se mně a pak jsme šli dozadu a povídali si,“ prozradil Martin Super.cz.

Slovo dalo slovo a Lunetic se po pár měsících rozhodli, že k 20. výročí kluci oznámí comeback v plné síle. „Po novém roce mi zavolali, že by se se mnou chtěli setkat a otevřeli jsme kapitolu 20 let Luneticu. Já už jsem s tím nepočítal nikdy, že bych byl v kapele, a už jsem to vytěsnil, že budu zpívat s klukama a najednou je to tady,“ řekl nadšeně Kocián, který má před sebou velký kus práce.

„Jezdíme do Jablonce na zkoušky, byl jsem na dvou. Teď nemá smysl, abychom zkoušeli pohromadě, já se musím naučit hlavně znova texty, jak svoje pěvecké, což jsou první hlasy s Vaškem, tak rapy,“ řekl Martin, který plánuje do léta vše nacvičit. Comebackové turné pak chtějí Lunetic rozjet 21. září a vydají se na cestu nejen po Česku, ale i na Slovensko. ■