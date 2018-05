Johnny Depp, Elon Musk a teď bývalý přítel Heidi Klum. Klofla sexy herečka dalšího boháče?

Amber a Vito spolu byli přistiženi v autě. Profimedia.cz

Herečka Amber Heard (32) je známá svým prazvláštním vkusem na zámožné a problémové muže. Po nepovedeném manželství s Johnnym Deppem (54), který ji údajně fyzicky týral, nějakou dobu randila s miliardářem Elonem Muskem (46). S tím to ovšem také nevyšlo a v únoru se rozešli.

Teď to ale vypadá, že Amber našla znovu štěstí. A světe, div se, opět v náruči boháče. Známý prodejce umění z New Yorku a bývalý partner Heidi Klum (44) Vito Schnabel (31) byl den po Met Gala spatřen s Amber v autě. Když si pár všiml fotografů, začal se schovávat, ale na to už bylo pozdě.

Vito byl loni v létě přistižen, jak se líbá s cizí dívkou. V té době byl ještě s Heidi, ale nevěru zarputile popíral. O několik měsíců později se ovšem pár rozešel. Uvidíme, jestli je tedy Vito pro Amber tou správnou volbou. ■