Zdražil vám dodavatel energie nebo změnil obchodní podmínky? Neotálejte a jděte za lepším.

Ceny elektřiny na velkoobchodním trhu stoupají a vypadá to, že na lepší časy se v tomto směru neblýská. Zvýšení cen elektřiny svým zákazníkům tak již oznámily společnosti E.ON nebo ČEZ a ostatní možná budou následovat.

Společnost ČEZ navíc přichystala i další novinku: 1. června 2018 mění obchodní podmínky všem svým zákazníkům. Tedy jak těm, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, tak i zákazníkům se smlouvami na dobu určitou.

Můžete odejít!

Možná právě pro vás je to ale dobrá zpráva. „Podle energetického zákona lze díky změně obchodních podmínek anebo zvýšení ceny ze strany dodavatele odstoupit od stávající smlouvy a přejít k jinému dodavateli nejpozději desátý den před účinností ohlášených změn. To za podmínky, že vám změna byla oznámena,“ říká Tomáš Vrchota, ředitel oddělení změny dodavatele Bohemia Energy. V opačném případě máte lhůtu ještě delší, odstoupit můžete do tří měsíců poté, co změny vejdou v platnost.

Zvýšení cen elektřiny svým zákazníkům oznámila již řada dodavatelů.

FOTO: Bohemia Energy

V médiích se v nedávné době objevila zpráva, že společnost ČEZ v souvislosti se změnou svých obchodních podmínek komplikuje přechod zákazníkům k jiným dodavatelům. To zaznamenala i společnost Bohemia Energy. Nicméně argumenty, kterými společnost ČEZ odůvodňuje zamítání zaslaných odstoupení od smlouvy z důvodů změny všeobecných obchodních podmínek, považuje Bohemia Energy za neopodstatněné. Navíc i u odstoupení, u kterých ČEZ nic nenamítá, dochází z vůle ČEZ k časovému prodlení ukončení smluv a následně zahájení dodávek u nového dodavatele k pozdějšímu datu, než stanoví zákon.

Nenechte se odradit

Každá firma se snaží, aby si své odcházející zákazníky udržela. Je však dobré být obezřetný a nenechat se zlákat případnými sliby. „V současné době jsme zaznamenali zvýšený počet telefonátů od našich budoucích zákazníků, kteří jsou kontaktování stávajícími dodavateli a jsou jim podávány protichůdné a zavádějí informace,“ uvádí Tomáš Vrchota a dodává: „Často jim je sdělováno, že pokud odejdou k novému dodavateli, mohou se dostat do problémů, kdy budou muset platit jak svému původnímu, tak již novému dodavateli, nebo budou odebírat elektřinu či plyn neoprávněně.“

Pokud i vám dodavatel zdražil energie nebo změnil obchodní podmínky, můžete odejít za výhodnějšími cenami dříve a bez sankcí.

FOTO: Bohemia Energy

Tyto informace jsou však zavádějící. „Zákazníky v tomto směru můžeme ujistit, že pokud s námi mají uzavřenou řádnou sdruženou smlouvu o dodávce energií, nemusí se ničeho obávat. Dle platných pravidel budou moci k nejbližšímu možnému termínu začít odebírat levnější energie od nás,“ vysvětluje Tomáš Vrchota z Bohemia Energy. ■