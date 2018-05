Hana Gregorová odpustila Koptíkovi: Mladý milenec se vrátil z léčebny a herečka ho vzala na milost

Hana Gregorová a Ondřej Koptík Michaela Feuereislová

Koptík dorazil za herečkou do divadla s velkým pugétem. Společně po představení odjeli ke Gregorové domů, kde Koptík strávil noc.

„Nebyl pozvaný, ale tušila jsem, že se tady možná objeví. Prostě myslím, že odpouštět je lidské. A když nejde o život, jak říkal Radek, jde o... Takže v podstatě to bylo milý," řekla Top Staru Gregorová.

Ondřej Koptík podstoupil šestitýdenní léčbu na psychiatrické léčebně kvůli závislosti na drogách. Udělal to prý jen kvůli své lásce Haně, kterou nepřestal milovat.

"Já ho neviděla od září. Občas jsme si zavolali a já jsem říkala, že jestli vůbec někdy, tak že moje podmínka je prostě léčba. A že na tom trvám, že tenkrát to prostě pokazil, ale nebyla to jeho chyba. V tomhle jsem prostě radikální, řeším věci a nejsem ochotná tohle tolerovat. Tohle konkrétně ne. Ani alkoholismus, ani drogy, nic,“ prozradila herečka s tím, že hlídá, aby byl Koptík čistý.

„Vím, že ho mám pod kontrolou, protože chodí pravidelně každý měsíc na kontroly k doktorce, která je moje kamarádka. Všechny testy můžu kontrolovat a myslím si, že ta léčba včetně toho, co tam viděl, pro něj byla pořádná škola. Myslím, že by to měl podstoupit každý,“ vysvětluje Gregorová.

Jak to mezi nimi bude dál, herečka netuší. „Já nevím, že by láska? Nevím no, ale je to určitě příjemný. Je to fajn a já si myslím, že samozřejmě vztah je o toleranci a já jsem byla tolerantní, ale jen po určitou hranici. A on to moc dobře ví, že kdyby se cokoliv stalo, tak já jsem nekompromisní. Když jsem vydržela se pět měsíců neozvat na prosebný smsky, na telefony, na nic, tak já vydržím hodně,“ překvapuje.

Zatím u ní prý Koptík nebydlí. „Bydlí u kamaráda, má bydlení a jak to bude dál, vůbec neplánuju. Myslím si, že člověk žije ze dne na den a uvidíme, jak se to vyvine. No, zamilovanej je, to vím,“ uzavřela. ■