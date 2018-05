Jak bojuje sexy Eva Decastelo s vráskami? Přiznala, že si do obličeje nechává proti stárnutí píchat klobásový jed!

Eva Decastelo Super.cz

Moderátorka Eva Decastelo (39) přiznala, že si nechává do obličeje píchat botox - klobásový jed. Už deset let s jeho pomocí bujuje s vráskami a stárnutím. "Deset let chodím pravidelně na botox. Nechávám si upravovat vrásky okolo očí a čelo. Jinak na mně není umělého kromě řas nic. Žádné výplně, silikony," řekla Super.cz Eva na představení nových kosmetických trendů.

Jak sama říká, hlavní je nyní se večer vždy kvalitně odlíčit. "To jsem nedělala do zruba 35 let a byla to velká chyba," přiznává.

Decastelo léta bojuje s váhou a je věčnou dietářkou. Jak na tom je? "Děti to začínají mít složitější ve škole, musím se jim víc věnovat. Když se s nimi něco učím, tak si na uklidnění dopřávám sladkosti, což není dobré na rýsování do plavek. Dnes jsem zvolila takový outfit, aby nikdo nepoznal, že jsem přibrala," dodala s úsměvem. ■