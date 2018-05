Muzikálový zpěvák si v Praze pořídil s přítelkyní byt snů: Rozmnožovat se ale zatím nechce!

Jan Kopečný Super.cz

"Je to byt, i když rozměrově je to vlastně dům," řekl Super.cz s úsměvem Kopečný. "Máme velkou terasu, máme tam i trávu, museli jsme koupit i sekačku, stromy tam už nějaké taky máme, zahradní domeček, kompost, jediné, co ještě nemáme, je bazén. Ten teď řešíme," upřesnila s úsměvem hvězda muzikálů Děti ráje nebo Čas růží.

"Máme soukromí, žádné sousedy. Je to super," užívá si nový domov. Na potomky je prý ale ještě čas. Zatím si to chtějí užívat ve dvou. "Není čas ani myšlenky. Chceme si užívat klidu a pohody," dodal. ■