Finalistka České Miss už má nyní vše jako její předchůdkyně! Nové silikony, hvězdného fotbalistu a úspěch na světové soutěži

Nicola Bechyňová Super.cz

Finalistka letošního ročníku České Miss už má to, po čem snila většina vítězek nejprestižnější soutěže krásy. A to má finále České Miss teprve před sebou. Modelka Nicola Bechyňová si nechala loni na plastické chirurgii upravit vnady a doma má fotbalovou hvězdu. Nicola chodí už čtyři roky s bundesligovým fotbalistou kopajícím za Norimberk Ondřejem Petrákem.

"Před dvěma roky jsem si prsa nechala upravit. Řešila jsem to od základky, nikdy mi nevyrostly. Jsem za to rozhodnutí upřímně moc ráda. Mám nyní myslím hezkou symetrickou postavu," řekla Super.cz Nicola.

Už skoro čtyři roky má stálého přítele. "Stále jsme s Ondřejem spolu. Klape to. Pendluju mezi Prahou a Norimberkem. Není to taková dálka, je to v pohodě," říká.

Nikola už si pár soutěží krásy vyzkoušela. Skončila třetí na Miss Face, na světové soutěži Miss Global byla čtvrtá. "Řekla jsem si, že na starý kolena to ještě zkusím. Česká miss je jen jedna, vyšlo to a jsem v nejlepší desítce. "Díky tomu mám zkušenosti s focením, chůzí, naučila jsem se mluvit, není mi cizí charitativní činnost. Jsem za to moc ráda," dodala Bechyňová. ■