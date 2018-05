Z krasobruslení má nohy samý sval! Česká Miss Habáňová hubne, při shazování kil má přísný zákaz běhat a cvičit

Michaela Habáňová Super.cz

"Je to oříšek. Člověk nesmí běhat a cvičit, tím ty svaly se podporují. Jde jen o chůzi, stravu, abych měla kardio, ale do určité tepové frekvence. Je to víc náročné, než hubnout třeba z nějakých 80 kilo, když mají holky méně svalů a více tuku," vysvětluje.

Míša přijela podpořit finalistky letošního ročníku na jejich focení prvních profesionálních snímků a profilových fotek s Janem Tůmou. A fotograf nečekaně Míšu svlékl do plavek také. "Dnes se úplně necítím, ale pracuji na tom, aby to bylo co nejlepší a výsledné fotky se líbily. Nevážila jsem se, ani neměřila. Nedávno byl další centimetr v pase dole a doufám, že pár centimetrů dolů ještě půjde," dodala. ■