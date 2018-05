Svádí boj o život: Známý český herec (70) byl napaden a leží v umělém spánku

Ján Sedal bojuje o život. Foto: archiv České televize

Herce převezli do brněnské nemocnice U svaté Anny poté, co byl napaden. „Janka Sedala napadl nějaký psychouš na ulici před non stopem a on teď dělá potíže v umělém spánku u svaté Anny. V této chvíli za něj slouží mši v pražském kostele. Doufám, že až ho probudí, bude ty potíže dělat ještě hodně dlouho,“ napsala na sociální síti hercova kamarádka Monika Elšíková.

K napadení došlo už před několika dny a všichni přátelé a kolegové doufají, že se herec brzy dá do pořádku. Ján Sedal je znám i jako výtečný divadelní herec. Působí také na prknech Národního divadla Brno, v pražském Kalichu či v HaDivadle. ■