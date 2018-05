V osmnácti byla představitelka barmanky Lucie z Ordinace ohrožena rakovinou. Nepřipouštěla si, co se může stát

Ivana Jirešová promluvila o zákeřné nemoci. Super.cz

„V osmnácti jsem měla problémy s děložním čípkem. Bylo to takové ožehavé, prošla jsem třemi zákroky,” zavzpomínala na minulost herečka, která jako teenagerka nepřipouštěla závažnost situace: „V té době jsem si ale nějak neuvědomovala, co se přesně děje, nějak jsem s tou nemocí přímo nebojovala. Jednou jsem šla k doktorovi a něco se stalo, pak jsem šla podruhé a potřetí a bylo vyřešeno.”

Od té doby je Jirešová pod pravidelným dohledem lékařů a je ráda za to, že ji její lékař každý rok upozorní textovou zprávou na to, že by měla dorazit na kontrolu. „Vždycky se snažím do poslední chvíle dělat, že se nic neděje, ale vím, že to není správný přístup. Díky mému doktorovi mám jistotu, že se nic nezanedbá,” říká Ivana.

Jirešová se rozhodla pomoct ženám, která neměly tolik štěstí jako ona a zhoubná nemoc u nich propukla do té fáze, že se musely nechat léčit a přišly o vlasy. Známá herečka se totiž stala patronkou kampaně "Silná a krásná", která má za cíl vyrábět paruky na míru z pravých vlasů pro onkologické pacientky a navrátit jim zpět ztracenou sílu a sebevědomí, které jim nemoc vzala. Do projektu se může zapojit každý, stačí do svého nákupního košíku v jistém hypermarketu přidat produkty konkrétní vlasové značky. Z každého zakoupeného produktu poputuje deset korun na výrobu paruk na míru. ■